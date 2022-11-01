СМИ: Пакистан намерен приобрести 300 тыс. тонн российской пшеницы

Как отмечает Dawn, Торговая корпорация Пакистана подтвердил возможность совершения сделки, поскольку по состоянию на 31 октября 2022 года "Продинторг" не находится под международными санкциями, а предлагаемая пшеница соответствует установленным стандартам

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (ECC) в понедельник одобрил приобретение 300 тыс. тонн российской пшеницы. Об этом во вторник сообщает газета Dawn.

Согласно информации издания, решение было принято в ходе заседания ECC под председательством министра финансов и доходов Исхака Дара. Уточняется, что комитет одобрил возможность заключения соглашения в соответствии с предложением российской государственной компании "Внешнеторговое объединение "Продинторг" о поставке 300 тыс. тонн пшеницы в Пакистан по цене $372 за тонну в период с 1 ноября 2022 года по 15 января 2023-го.

Как отмечает Dawn, национальный закупщик (Торговая корпорация Пакистана) подтвердил возможность совершения сделки, поскольку по состоянию на 31 октября 2022 года "Продинторг" не находится под международными санкциями, а предлагаемая пшеница соответствует установленным стандартам Министерства национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана.