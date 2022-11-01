СМИ: Пакистан намерен приобрести 300 тыс. тонн российской пшеницы

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (ECC) в понедельник одобрил приобретение 300 тыс. тонн российской пшеницы. Об этом во вторник сообщает газета Dawn.
Согласно информации издания, решение было принято в ходе заседания ECC под председательством министра финансов и доходов Исхака Дара. Уточняется, что комитет одобрил возможность заключения соглашения в соответствии с предложением российской государственной компании "Внешнеторговое объединение "Продинторг" о поставке 300 тыс. тонн пшеницы в Пакистан по цене $372 за тонну в период с 1 ноября 2022 года по 15 января 2023-го.
Как отмечает Dawn, национальный закупщик (Торговая корпорация Пакистана) подтвердил возможность совершения сделки, поскольку по состоянию на 31 октября 2022 года "Продинторг" не находится под международными санкциями, а предлагаемая пшеница соответствует установленным стандартам Министерства национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана.