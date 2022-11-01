"Известия": турецкие гостиницы подключают платежные системы РФ для приема карт "Мир"

Другие дружественные государства также подключили отечественные платежные системы: в частности, PayAnyWay стала доступна на территории Белоруссии и Казахстана, пишет издание

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Турецкие отели подключают российские платежные системы, которые позволяют принимать не только карты "Мир", но и Visa и Mastercard, выпущенные в РФ. Прием нацкарт возможен уже в пяти турецких гостиницах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей бизнес-отрасли.

Так, в Papillon Zeugma Relaxury обратились к российскому сервису по приему платежей Sigma после отказа турецкого банка Ziraat от использования "Мира", пишет издание. Кроме того, карты Visa и Mastercard, выпущенные в пределах РФ, стали вновь доступны в отеле Papillon Belvil.

Представители турецкой Nirvana, на которую также ссылается издание, заверили, что в трех отелях этой сети продолжают принимать карты "Мир", но не раскрыли, какой банк или сервис обрабатывает транзакции. Помимо Турции и другие дружественные государства подключили отечественные платежные системы: в частности, PayAnyWay стала доступна на территории Белоруссии и Казахстана, передают "Известия" со ссылкой на организацию.

В центральных банках России и Турции, НСПК, а также в других платежных системах, включая Sigma, не ответили на вопрос "Известий" о том, как проходят операции по картам "Мир" в Турции.

В середине сентября все банки Турции приостановили обслуживание карт "Мир" после заявления Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Карты "Мир" в Турции принимали пять банков: частные Is Bankasi, Denizbank и государственные Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране системы "Мир". Этот вопрос обсуждался на состоявшемся 26 сентября заседании правительства.