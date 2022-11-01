Reuters: производство электропикапов Cybertruck от Tesla может начаться в конце 2023 года

Tesla пока не обнародовала окончательную цену на новинку

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Компания Tesla планирует в конце 2023 года начать серийное производство своих электромобилей-пикапов Cybertruck. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В октябре корпорация заявила, что готовит площадку для сборки новых электромобилей, производство которых должно начаться в середине 2023 года.

Tesla пока не обнародовала окончательную цену на новинку и не представила конечную версию электромобиля, который будет производиться, отмечает Reuters. Компания также не уточнила, как будет происходить зарядка аккумуляторов у новой модели.

В ноябре 2019 года компания впервые продемонстрировала электропикап Сybertruck. Тогда планировалось, что он поступит в серийное производство в 2021 году, а начальная цена за автомобиль будет составлять примерно $40 тыс. В январе 2022 года глава компании Илон Маск назвал нехватку комплектующих в качестве причины переноса запуска производства Cybertruck на следующий год.

Корпорация Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.