Рост доходов Москвы в 2022 году прогнозируется на уровне 10%

Руководитель столичного департамента финансов, министр правительства Москвы Елена Зяббарова сообщила, что на сегодняшний день "накопительным итогом рост доходов бюджета города Москвы составляет около 14% к аналогичному периоду прошлого года"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Накопительный рост доходов бюджета Москвы с начала 2022 года составляет около 14% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам года он может составить 10%, сообщила во вторник руководитель столичного департамента финансов, министр правительства Москвы Елена Зяббарова.

"С учетом текущей динамики, по итогам года мы ожидаем достаточно позитивный результат исполнения доходной части бюджета - рост составит около 10%. Это позволит осуществить исполнение расходной части бюджета города в соответствии с утвержденными параметрами. Никакого секвестра (ограничения или сокращения - прим. ТАСС) расходов не ожидается в текущем году, а все дополнительно полученные доходы направляются исключительно на погашение дефицита бюджета и новые расходы, которые требует сегодняшняя обстановка ", - сказала в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Зяббарова.

Министр также отметила, что в 2022 году Россия столкнулась с "беспрецедентным санкционным давлением". "Следствием агрессивных решений со стороны недружественных стран стали в том числе разрыв международных экономических связей, прекращение работы организаций с иностранным капиталом, вынужденное ужесточение денежно-кредитной политики. Изменившиеся условия функционирования московской экономики отразились и на бюджете города Москвы", - сказала Зяббарова.

Она уточнила, что на сегодняшний день "накопительным итогом рост доходов бюджета города Москвы составляет около 14% к аналогичному периоду прошлого года". "Однако если проанализировать, как изменилась ситуация в течение года, то можно выделить два периода. Первый период - это январь - апрель. В начале года продолжился высокий восстановительный экономический рост, начавшийся после завершения коронакризиса и связанных с ним ограничений", - сказала Зяббарова.

По ее словам, данный фактор и положительные экономические результаты 2021 года (налоги за истекший год уплачиваются организациями в первом квартале нового года) обусловили высокий рост доходной базы. Доходы за этот период увеличились более чем на 20%.

"Второй период начался с мая месяца. На динамику показателей бюджета стали оказывать влияние санкции, поэтапно вводившиеся с конца февраля. Колебания курса национальной валюты, рост и последующее снижение ключевой ставки, падение объемов экспорта особенно сказались на налоге на прибыль. Поступления по налогу на прибыль снизились почти на 11% к аналогичному периоду прошлого года", - уточнила министр. Зяббарова добавила, что, несмотря на неблагоприятные условия, за период с мая по сентябрь в целом отмечается рост доходов - 9,7%, хотя темп вдвое меньше, чем за первые четыре месяца.

Условия роста

"Говоря о факторах сохранения положительной динамики доходов в текущем году, особенно во второй половине года, необходимо отметить два обстоятельства. Во-первых, сохранить устойчивость столичного бюджета удалось во многом благодаря высокой отраслевой диверсификации экономики. В Москве сегодня нет бюджетообразующих отраслей, а платежи в казну поступают от сотен тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в разных сферах", - отметила Зяябарова.

Министр подчеркнула, что сегодня столичный бюджет на 97% обеспечен поступлениями несырьевого сектора экономики. В 2011 году сырьевой сектор давал около 17% доходов городского бюджета и более трети поступлений налога на прибыль.

"В течение 11 лет Москва проводит последовательную политику, направленную на увеличение вклада малого и среднего бизнеса в экономику за счет создания привлекательных условий и внедрения преференциальных режимов налогообложения. Основным качеством сектора МСП является гибкость и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, заполнять возникающие ниши, оперативно привлекать трудовые ресурсы при их высвобождении крупным бизнесом", - сказала она.

Руководитель департамента пояснила, что это позволило сектору МСП стать одним из важнейших элементов обеспечения устойчивости городской экономики и бюджетной системы в текущем году.

О проекте бюджета

Рассмотрение проекта столичного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. на пленарном заседании Мосгордумы ожидается 2 ноября.

Доходы Москвы в 2023 году, согласно одобренному документу, составят почти 3,747 трлн рублей, расходы - более 4,183 трлн рублей. В 2024 году доходы столицы превысят 4,047 трлн рублей, расходы запланированы в размере почти 4,266 трлн рублей. В 2025 году данные параметры будут равны почти 4,376 трлн рублей и более 4,393 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2023 году планируется на уровне 436,2 млрд рублей с последующим снижением в 2024 году до 218,8 млрд рублей, в 2025 году - до 17,5 млрд рублей.

Вопросы составления, рассмотрения и утверждения бюджета города Москвы регулируются положениями закона города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве". Статьей 32 определен порядок рассмотрения и принятия бюджета города Московской городской думой - документ рассматривается в трех чтениях не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Предметом рассмотрения законопроекта в первом чтении являются основные характеристики проекта бюджета: общий объем доходов и расходов, дефицит бюджета, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований и др. После этого документ будет рассматриваться во втором и третьем чтениях.