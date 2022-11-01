На Херсонщине сообщили о проблеме со связью в двух городах

По данным администрации региона, временные перебои в Новой Каховке и Каховке связаны с проведением технических работ

ХЕРСОН, 1 ноября. /ТАСС/. Перебои со связью наблюдаются в городах Каховка и Новая Каховка в Херсонской области из-за технических работ, их завершат в ближайшее время, сообщили во вторники в областной администрации со ссылкой на региональное министерство цифрового развития и массовых коммуникаций.

"Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что временные перебои со связью в Новой Каховке и Каховке наблюдаются в связи с проведением технических работ. Инженеры министерства цифрового развития и массовых коммуникаций в ближайшее время завершат все работы по восстановлению связи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.

Отдельно отмечается, что все населенные пункты региона, находящиеся на левом берегу Днепра, будут обеспечены связью в полном объеме.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что роуминг в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уже работает.