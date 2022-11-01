Росприродзор будет круглосуточно получать данные об экологии Омского НПЗ

Технология автоматизированной системой мониторинга воздуха действует на предприятии в Омске с 2022 года

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Омский НПЗ "Газпром нефти" запустил технологию, которая позволит непрерывно передавать экологические параметры производства в надзорные органы, сообщает компания.

"Компания "Газпром нефть" первой в отрасли внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах в Омске и Москве автоматизированные системы мониторинга и добровольно передает контрольные данные в Росприроднадзор. Такие современные цифровые системы мониторинга, установленные непосредственно на источниках, на 80% повышают скорость инспекций, снижают расходы на организацию проверок, экономят время и обеспечивают прозрачность", - отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать свое производство за семью замками", - добавила она.

Технология автоматизированной системой мониторинга воздуха действует на предприятии в Омске с 2022 года. Механизм передачи и получения данных мониторинга был проработан совместно с Росприроднадзором. Датчики смонтированы непосредственно на установках и ведут непрерывный контроль за экологическими показателями производства.

"Благодаря этой системе мы обеспечиваем полную информационную открытость работы предприятия для надзорных органов и общественности. ОНПЗ готов делиться своими наработками в вопросах цифрового экомониторинга с коллегами по отрасли. Убежден, что эта технология в будущем станет отраслевым стандартом и будет работать на каждом промышленном объекте в стране", - сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Система на данный момент охватывает пять производственных установок предприятия, всю полученную информацию передает напрямую в природоохранные ведомства. До конца 2024 года Омский НПЗ планирует масштабировать технологию на основных производственных объектах. Формирование системы является частью программы экологической модернизации Омского НПЗ и включено в план федерального проекта "Чистый воздух".