На Украине заработал "Дунайский зерновой путь"

По словам генерального директора "Украинского Дунайского пароходства" Дмитрия Москаленко, все суда оснащены системами онлайн-контроля и видеонаблюдения

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Проект "Дунайский зерновой путь" начал свою работу на Украине. Об этом сообщил генеральный директор "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) Дмитрий Москаленко.

"Наш "Дунайский зерновой путь" уже начинает работать. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется УДП. В рамках проекта компания инвестировала в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилась с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной и быстрой схемы перевалки зерновых в порту города Констанца. За счет более быстрого процесса загрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Владельцам груза уже не придется нести финансовые потери вследствие длительных ожиданий в очереди у терминала", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам Москаленко, все суда оснащены системами онлайн-контроля и видеонаблюдения. По прогнозам УДП, в будущем судовый караван сможет совершать до двух рейсов в месяц. Кроме этого, на втором этапе проекта планируется строительство новых барж.

В июле Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила о начале дноуглубительных работ в дунайских портах Измаил и Рени, чтобы восстановить паспортные глубины на уровне 7,2 м. В результате дноуглубления дунайские порты получат возможность принимать морские суда с большей осадкой - дедвейтом до 8000 тонн. Однако динамика грузопереработки в портах Измаил и Рени зависит не только от глубин у причалов, но и от пропускной способности румынского Сулинского канала и украинского судового хода Дунай - Черное море в гирле Быстрое. Их транспортные возможности ограничены, и этот фактор остается определяющим для интенсивности движения торгового флота в регионе. Сейчас, по данным Министерства инфраструктуры Украины, общий объем грузоперевалки в дунайских портах превышает 1,5 млн тонн ежемесячно. Работы по дноуглублению в акваториях продолжаются, однако срок их окончания до сих пор в министерстве не называют.