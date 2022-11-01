"Победа" возобновит рейсы в Турцию в декабре

Лоукостер планирует начать полеты из Внуково в Стамбул, Анталью и Аланью

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с декабря планирует начать полеты из Москвы (Внуково) в турецкие города Стамбул, Анталья и Аланья. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Рейсы в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гекчен начнутся 1 декабря 2022 года и будут выполняться ежедневно. Рейсы во второй стамбульский аэропорт - Стамбул стартуют 21 декабря и также будут ежедневными. Полеты в Аланью (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью - с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю", - отмечается в сообщении.

О намерениях компании возобновить рейсы в Турцию пресс-служба авиаперевозчика сообщала в конце октября. Турция станет вторым зарубежным направлением лоукостера.

С весны этого года "Победа" полностью приостановила рейсы за рубеж на фоне международных санкций и сопутствующих рекомендаций Росавиации. Сейчас авиакомпания из зарубежных направлений выполняет полеты только в Минск из Санкт-Петербурга и Москвы.