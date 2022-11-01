Индийская Petronet LNG не участвует в переговорах по покупке доли в "Арктик СПГ - 2"

Глава компании Акшай Кумар Сингх также добавил, что Petronet LNG не занимается перепродажей закупаемого СПГ в Европу

АБУ-ДАБИ, 1 ноября. /ТАСС/. Индийская компания Petronet LNG сейчас не ведет переговоры о покупке доли у "Новатэка" в проекте "Арктик СПГ - 2". Об этом сообщил журналистам глава компании Акшай Кумар Сингх в кулуарах международной нефтегазовой выставки ADIPEC.

"Прямо сейчас нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В сентябре 2021 года источник в индийской делегации, посещавшей Москву, говорил журналистам, что индийские ONGC Videsh Limited и Petronet LNG Limited рассматривают возможность покупки 9,9% в "Арктик СПГ - 2" у "Новатэка".

Глава Petronet LNG также рассказал, что по итогам 2022 года компания планирует импортировать около 24 млн т СПГ, что на 2 млн т меньше уровня 2021 года. При этом около 80% этих объемов приходится на долгосрочные контракты, и компания обсуждает заключение новых контрактов. Однако он не уточнил, с какими странами ведутся переговоры.

Сингх также добавил, что Petronet LNG не занимается перепродажей закупаемого СПГ в Европу.

О проекте "Арктик СПГ - 2"

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в декабре 2023 года, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Акционерами проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).