Средняя цена нефти Urals за январь-октябрь выросла на 17,86%

Она составляет $79,57 за баррель

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Средняя цена российской экспортной нефти Urals за январь - октябрь 2022 года выросла на 17,86% - до $79,57 за баррель, говорится в сообщении Минфина России.

В январе - октябре 2021 года она составляла $67,51 за баррель.

При этом средняя цена Urals в октябре этого года снизилась более чем на 13% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до $70,62 за баррель.

В октябре прошлого года средняя цена составляла $81,49 за баррель.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2022 года понизится на $1,7 и составит $42,7 за тонну.