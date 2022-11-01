В Карелии продлили срок действия льготного тарифа на электроэнергию

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноября. /ТАСС/. Действие льготного тарифа на электроэнергию для предприятий Карелии продлено еще на пять лет. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Льготный тариф в Карелии начал действовать с 2018 года. 31 декабря 2022 года срок его действия должен был истечь.

"Льготный тариф на электроэнергию для карельских предприятий продлен еще на 5 лет. Правительство России приняло соответствующее постановление", - говорится в сообщении.

Парфенчиков добавил, что снижение тарифа станет "дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса, крупных производств и в целом экономики республики".

Ранее со ссылкой на правительство региона сообщалось, что действие льготных расценок для бизнеса на электричество дало рост инвестиций в основной капитал республики почти на 42% и к прибыли организаций - в 3,7 раза. Кроме того, в 2021 году в Карелии зафиксировали рост миграции - 1 323 человека, тогда как в 2017 году отмечалась убыль населения - 1 916 человек. По оценке регионального Минэкономразвития, в случае прекращения действия льготного тарифа, цены на электричество для предприятий выросли бы на 25-110%.