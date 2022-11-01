Японская JOGMEC продолжает финансирование проекта "Арктик СПГ-2"

Глава компании Тецухиро Хосоно отметил, что JOGMEC по-прежнему заинтересована в проекте

АБУ-ДАБИ, 1 ноября. /ТАСС/. Японская JOGMEC не намерена выходить из проекта "Новатэка" "Арктик СПГ-2", продолжает финансирование проекта, заявил журналистам глава компании Тецухиро Хосоно.

"Да, конечно", - сказал он в кулуарах конференции ADIPEC, отвечая на вопрос, по-прежнему ли компания заинтересована в проекте и продолжает ли инвестиции.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в декабре 2023 года, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Акционерами проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).

"Новатэк" завершил строительство завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2" примерно на 70%, он будет введен в эксплуатацию в намеченные ранее сроки, говорил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.