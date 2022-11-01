Украина и Словакия продлили срок действия договоренности об увеличенном импорте газа

Речь идет об объеме 42 млн куб. м газа в точке "Будинце", сообщили в пресс-службе ОГТСУ

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и словацкий оператор Eustream a.s. договорились о продлении срока действия договоренности о создании увеличенных гарантированных мощностей в объеме 42 млн куб. м газа в точке "Будинце" до 31 марта 2023 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ОГТСУ.

"Это позитивный шаг как для украинских заказчиков, в частности из-за возможностей для импорта газа на Украину, так и для нерезидентов - для хранения газа в украинских подземных хранилищах", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинской компании.

По словам врио гендиректора ОГТСУ Павла Станчака, ОГТСУ вместе с "Укртрансгазом" на постоянной основе предлагает различным компаниям хранить газ на территории Украины, в том числе стимулируя открытие новых маршрутов поставок газа в страну.

В компании утверждают, что за последний год ОГТСУ впервые с 2014 года удвоил гарантированные мощности для импорта газа из Европы на Украину, а с 4 февраля Киев получил дополнительные 15 млн кубометров газа из Словакии.

27 октября государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" сообщил, что в первый раз в тестовом режиме импортировал электроэнергию из Словакии.