Кудрин раскритиковал систему ГИС ЖКХ, на создание которой потрачено около 2 млрд рублей

Глава Счетной палаты России заявил, что туда заносится 30% данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил о неэффективности работы информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), на создание которой потрачено порядка 2 млрд рублей.

"Есть ГИС ЖКХ - это должна была быть разветвленная система, данные по тарифам, платежам в каждом доме должны туда заноситься, мы должны знать о состоянии тарифной ситуации и платежей в режиме реального времени. Но туда заносится 30% данных. Каких целей она достигнет? Мы не знаем реальной социальной ситуации в регионах, которую мы хотели бы знать. В результате на нее (систему) потрачено 2 млрд рублей. Создана в масштабе страны, практически она не работает эффективно, хотя могла бы быть одной из самых глубоких и нужных", - сказал Кудрин на XX Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

О ГИС ЖКХ

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с планом, развитием и модернизацией ГИС ЖКХ занимается оператор АО "Оператор информационной системы" (полномочия перешли от АО "Почта России").

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.

Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.