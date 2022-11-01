Премьер Греции призвал ЕС найти общее решение проблемы высоких цен на газ

Она является и причиной нарастающей инфляции в Евросоюзе, подчеркнул Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 1 ноября. /ТАСС/. Греция настаивает на необходимости общеевропейского решения проблемы высоких цен на природный газ, которая является и причиной нарастающей инфляции в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT). Высказывания главы правительства опубликовала во вторник греческая газета "Нафтемборики".

Премьер подчеркнул необходимость как можно скорее найти общеевропейское решение для преодоления энергетического кризиса и резкого роста цен на энергоносители. "Греция, как и многие другие европейские страны, в значительной степени зависит от природного газа, в нашем случае для производства электроэнергии. <…> Мы должны повести борьбу с порождающей причиной инфляции, которой являются очень высокие цены на природный газ, с помощью интервенции на европейском уровне ", - сказал Мицотакис, в очередной раз сваливший на Россию вину за высокие цены природного газа в Европе.

Глава правительства приветствовал тот факт, что на последнем заседании Европейского совета между лидерами стран ЕС была достигнута договоренность о том, что следует поручить министрам энергетики разработку единого европейского решения, которое также включало бы "ограничение индекса [цен на нидерландской бирже] TTF для оптового газового рынка с тем, чтобы избежать чрезмерного повышения цен на природный газ". По словам Мицотакиса, это было бы радикальным решением, которое помогло бы всем европейским странам снизить энергетические затраты. "Тем временем, как и большинство европейских стран, включая Литву, мы поддерживали предприятия и домохозяйства, ввели налог на сверхприбыли производителей электроэнергии и использовали эти доходы для оказания содействия гражданам нашей страны. И, конечно же, мы также вносим свой вклад из национального бюджета, чтобы поддерживать цены на электроэнергию [для граждан и бизнеса] на разумном уровне. Но я хочу внести ясность: до тех пор, пока нам не удастся найти европейское решение, государствам-членам будет очень трудно продолжать поддерживать своих граждан, домохозяйства и предприятия за счет национальных бюджетов. Поэтому нам нужно как можно скорее [общее] европейское решение", - подчеркнул премьер.

Мицотакис находился во вторник с визитом в Литве и встречался со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните.

Энергокризис в Европе

Ранее Еврокомиссия представила новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом в Евросоюзе, в рамках которого предложила ввести динамическое ценообразование на природный газ на европейской бирже TTF в Нидерландах. Ожидается, что эта мера станет временной, пока ЕК не разработает к марту 2023 года новый ценовой эталон для сжиженного природного газа. Кроме того, ЕК считает необходимыми обязательную совместную закупку газа странами - членами ЕС на уровне 15% общей потребности, а также сокращение ежемесячного потребления энергоресурса на 15%.

Разработку практических мер Еврокомиссия поручила главам энергетических ведомств. Министры энергетики Евросоюза на своем заседании в Люксембурге 25 октября пытались устранить разногласия по вопросам совместных закупок газа государствами ЕС и установления цен на него, но к общему мнению так и не пришли. Чехия, председательствующая сейчас в Евросоюзе, предложила министрам энергетики вновь собраться в ноябре, чтобы попытаться договориться по всем этим вопросам.