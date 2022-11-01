Девять транспортно-логистических центров появятся в РФ до 2026 года

Объем инвестиций в строительство всех объектов будет составлять около 100 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Девять транспортно-логистических центров общим объемом переработки 5 млн ДФЭ (двадцатифунтовый эквивалент, стандартные 6-метровые контейнеры) в год планируется открыть в РФ до 2026 года. Об этом сообщил председатель совета директоров "Екатеринбургского транспортного терминала" и бизнесмен Александр Кахидзе, который занимается реализацией проектов, на открытии первой очереди транспортно-логистического центра "Уральский" в Екатеринбурге.

Ранее в Екатеринбурге запустили первую очередь крупнейшего на Урале транспортно-логистического центра "Уральский". Он расположен на участке площадью более 130 га. Общая стоимость проекта составит 11,5 млрд рублей.

"Мы планируем создать 9 ТЛЦ общим объемом переработки 5 млн ДФЭ. На сегодняшний день у нас функционирует первый ТЛЦ в городе Москве, второй ТЛЦ в Московской области перерабатывающей способностью до 1 млн ДФЭ", - сказал он, уточнив, что все центры планируется открыть в конце 2025 года, однако не исключил, что некоторые очереди будут перенесены на 2026 год.

По словам Кахидзе, новые ТЛЦ появятся в Москве, Московской области, Перми, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске и на Дальнем Востоке. Объем инвестиций в строительство всех объектов будет составлять около 100 млрд рублей.

Он также добавил, что с учетом большой загрузки Транссиба совместно с Минтрансом РФ, РЖД реализуется строительство "Сухого порта", который сможет принимать контейнеры в полувагонах и отправлять груз на запад страны.

ТЛЦ "Уральский" является частью проекта "Сухой порт", о котором ранее сообщал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Как поясняли в региональном департаменте информационной политики, "Сухой порт" должен стать мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Это позволит создать двусторонний транзит грузов с Индией, Ираном, Пакистаном и другими странами.