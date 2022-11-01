Россия и Иран подтвердили намерения развивать портовую инфраструктуру Каспийского моря

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, речь идет в том числе о развитии транспортного коридора "Север - Юг"

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Иран подтвердили намерения о сотрудничестве для создания необходимой логистической инфраструктуры, в частности, транспортного коридора Север - Юг и развитии портовой инфраструктуры Каспийского и Средиземного морей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

"Мы сегодня еще раз подтвердили договоренности о скорейшем развитии необходимой инфраструктуры для торгово-экономических отношений. Речь идет о развитии международного транспортного коридора "Север - Юг", о развитии портов Каспийского и Средиземного морей, о создании совместных логистических центров и участии в создании необходимой инфраструктуры", - отметил Новак.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время идет активная работа для обеспечения возможности расчетов в национальных валютах, передачи сообщений между банками обеих стран.