Россия и Иран договорились в ближайшее время подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, компании двух стран уже имеют договоренности о совместных проектах в области машиностроения, автомобилестроения, авиастроения

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

"[Договорились о] заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом", - сказал он.

Компании из России и Ирана уже имеют договоренности о совместных проектах в области машиностроения, автомобилестроения, авиастроения. "Уже есть совместные проекты, договоренности между российскими и иранскими компаниями по организации необходимых совместных предприятий и поставок соответствующих комплектующих", - отметил Новак.