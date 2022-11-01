Новак заявил, что Россия и Иран нарастят сотрудничество в сфере энергетики в 2023 году

По словам вице-премьера РФ, в перспективе следующего года еще дополнительно увеличатся объемы и будут разрабатываться новые месторождения

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Иран нарастят сотрудничество в 2023 году в сфере энергетики, включая новые проекты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

"Область энергетики для нас очень важная. Это и электроэнергетика, это и нефтегазовая отрасль. Здесь уже реализуется ряд инвестиционных проектов при участии российских компаний по добыче нефти в Иране. В перспективе следующего года еще дополнительно увеличиваются объемы, и новые месторождения будут разрабатываться", - сказал он.

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