Литва планирует синхронизировать свои электросети с ЕС к февралю 2024 года

До недавнего времени линии электропередачи Литвы, как и других стран Балтии, были интегрированы лишь в восточном направлении в рамках единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы

ВИЛЬНЮС, 1 ноября. /ТАСС/. Проект синхронизации электросетей Литвы с Западной Европой через Польшу реально завершить к февралю 2024 года. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT заявил министр энергетики балтийской республики Дайнюс Крейвис.

"В наши намерения входит завершение синхронизации к февралю 2024 года. Прилагаем все усилия к тому, чтобы закончить работы к этому сроку", - сказал он.

По словам главы Минэнерго, в настоящее время идет работа над тремя пакетами заданий, которые ответят на многие вопросы. "В результате мы получим ответы не только на технические вопросы, но и сделаем выводы о том, какой будет цена электроэнергии после синхронизации", - отметил он. Завершение этих заданий, по оценке Крейвиса, планируется на начало 2023 года.

Первоначально окончание проекта синхронизации электросетей Литвы и других стран Балтии стоимостью около €1 млрд (75% затрат покроет Евросоюз (ЕС) было намечено на 2025 год. Вильнюс регулярно заявляет о необходимости его ускорения. До недавнего времени линии электропередачи Литвы, как и других стран Балтии, были интегрированы лишь в восточном направлении в рамках единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Одновременно с синхронизацией с ЕС намечено отключение от БРЭЛЛ.