Минтуризма Турции опровергло свою роль в использовании отелями терминалов для карт "Мир"

Представители турецкого туристического сектора для получения более подробной информации в свою очередь рекомендовали обратиться в российские банки

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Минтуризма Турции не имеет отношения к возможному подключению местных отелей к платежным системам, позволяющим принимать российские банковские карты. Об этом сообщили во вторник ТАСС в министерстве, комментируя сообщения в российских СМИ о том, что несколько турецких гостиниц подключили российские платежные системы, которые позволяют принимать не только карты "Мир", но также выпущенные в России карты Visa и Mastercard.

"Если это и так, к нам это никакого отношения не имеет", - отметили в Минтуризма Турции.

Представители турецкого туристического сектора для получения более подробной информации в свою очередь рекомендовали обратиться в российские банки или связанные с ними структуры, которые устанавливают или планируют установить свои POS-терминалы в отелях и крупных торговых центрах Турции, главным образом в Анталье.

Ранее сообщалось о таких планах двух крупных российских банков, но их названия не указывались.

В середине сентября все банки Турции приостановили обслуживание карт "Мир" после заявления Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Карты "Мир" в Турции принимали пять банков: частные Is Bankasi ("Иш банкасы"), Denizbank ("Денизбанк") и государственные Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране системы "Мир".