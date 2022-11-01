1 ноября, 11:28

СПБ Биржа прекратит с 3 ноября торги акциями Twitter

Она ранее опубликовала информацию о запрете подачи заявок и об ограничении возможности заключения договоров, предметом которых являются обыкновенные акции Twitter, Inc. в связи с корпоративным событием в отношении обыкновенных акций компании

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. СПБ Биржа приняла решение прекратить с 3 ноября 2022 года торги акциями Twitter, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

"Первым заместителем генерального директора ПАО "СПБ Биржа" 31.10.2022 принято решение о прекращении торгов с 03.11.2022 следующими ценными бумагами в связи с исключением указанных ценных бумаг [Twitter ] из списка ценных бумаг, допущенных к торгам", - говорится в сообщении.

Ранее СПБ Биржа опубликовала информацию о запрете подачи заявок и об ограничении возможности заключения договоров, предметом которых являются обыкновенные акции Twitter, Inc. в связи с корпоративным событием в отношении обыкновенных акций компании. 

© Информационное агентство ТАСС
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