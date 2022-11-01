Оператор "Северного потока - 2" намерен исследовать место диверсии в Балтийском море

Планируетя задействовать специальный корабль

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Компания-оператор Nord Stream 2 AG намерена исследовать место диверсии на одной из веток трубопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море. Об этом заявил представитель компании Ульрих Лиссек в интервью газете Badische Neueste Nachrichten.

"Мы планируем задействовать специальный корабль, чтобы получить дополнительную информацию о состоянии наших объектов", - сказал он. По словам Лиссека, лишь на одной ветке "Северного потока - 2" было зафиксировано снижение давления, на второй оно было на нормальном уровне. Выдержки из интервью распространены во вторник агентством DPA.

Ранее Nord Stream AG зафрахтовала судно для инспекции места диверсии на первом "Северном потоке".

Как сообщалось 27 октября, вопреки заявлениям российской стороны правительство ФРГ считает, что использовать вторую нитку трубопровода "Северный поток - 2" после взрывов технически невозможно. Об этом говорилось в ответе кабмина на запрос зампреда фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Лайфа-Эрика Хольма.