СМИ: страны Африки ощущают острую нехватку сельскохозяйственных удобрений

По данным радиостанции SABC, потери зерновых в странах Западной Африки в 2022 году достигнут 20 млн тонн или 25% от объема их урожая

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Потери зерновых в странах Западной Африки в текущем году достигнут 20 млн тонн или 25% от объема их урожая в минувшем году из-за перебоев с поставками удобрений из России и с Украины. Об этом сообщила во вторник южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на доклад Экономического сообщества стран Западной Африки.

"Нынешний кризис на Украине уже обошелся государствам Западной Африки падением импорта удобрений на 1,2 - 1,5 млн тонн, - говорится в нем. - В результате нехватки удобрений происходит сокращение объемов урожая, в том числе и зерновых".

Сложная ситуация складывается и в аграрном секторе стран на Юге Африки. Так, ЮАР традиционно импортирует из РФ и с Украины до 80% удобрений, используемых в национальном сельском хозяйстве, отмечает радиостанция. В текущем году из-за западных санкций поставки удобрений из РФ в ЮАР существенно сократились. Следствием этого, по словам южноафриканских специалистов, станет падение объемов производства сельхозпродукции в текущем аграрном году.