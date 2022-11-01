Новак: Россия и Иран обсудили сотрудничество практически по всем отраслям экономики

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Иран обсудили направления сотрудничества между странами практически по всем отраслям экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

"Мы очень подробно обсудили ключевые направления нашего сотрудничества практически по всем отраслям - это и энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленность, банковская сфера, наука, образование, здравоохранение и многие другие", - сказал он.