В ПСБ заявили, что нынешняя ESG-стратегия в РФ ориентирована на импортозамещение

Основными направлениями ESG-повестки в России также являются сокращение издержек и изменение логистических цепочек и цепочек поставок, считает начальник управления устойчивого развития Промсвязьбанка Екатерина Кузьмина

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Основными направлениями ESG-повестки в России (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) сейчас являются импортозамещение, сокращение издержек, изменение логистических цепочек и цепочек поставок. Об этом во вторник заявила начальник управления устойчивого развития Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Кузьмина во время выступления в Общественной палате РФ.

"Повестка устойчивого развития сменила сегодня свои акценты и даже географию. В краткосрочной перспективе устойчивое развитие - это и про импортозамещение, и про сокращение издержек, и про изменение логистических цепочек, и восстановление цепочек поставок", - сказала Кузьмина.

По ее словам, теперь российский бизнес ориентируется на Тихоокеанский и Азиатский рынки, где ESG-требования еще жестче, чем на европейских рынках, поэтому говорить о том, что ESG-повестка уходит на второй план, "категорически не стоит".

Что касается долгосрочной перспективы развития российской ESG-повестки, то Кузьмина отметила, что акцент будет сделан на улучшение качества жизни людей. "Любые инвестиционные решения, в том числе и финансовых институтов, однозначно нацелены на сохранение баланса финансовых и нефинансовых интересов, на учет ESG-рисков, климатических рисков", - пояснила она. По словам Кузьминой, уже сейчас бизнесу необходимо учитывать социальные аспекты, принимая инвестиционные решения, и "где-то выводить социальные темы на первый план", подчеркнула представитель банка.

Устойчивое развитие

Реализация ESG-стратегий компаний напрямую вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).