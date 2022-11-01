Nokian Tyres построит завод шин в Румынии за €650 млн

Годовая мощность предприятия составит 6 млн шин

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Финская компания по производству автомобильных покрышек Nokian Tyres на фоне продажи подразделения своего бизнеса в РФ российской нефтяной компании "Татнефть" объявила о намерении вложить €650 млн в строительство завода легковых шин в Румынии. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник на ее сайте.

"Совет директоров Nokian Tyres принял решение об инвестициях в новый завод по производству шин для легковых автомобилей в Румынии. <...> Общий объем вложений оценивается примерно в €650 млн. Планируется, что строительство стартует в начале 2023 года, тогда как изготовление первых шин ожидается во второй половине 2024 года. Производство шин в промышленных масштабах намечено на начало 2025 года", - отмечается в сообщении.

Завод будет расположен в городе Орадя на северо-западе Румынии, недалеко от границы с Венгрией. Его годовая мощность составит 6 млн шин. Руководство Nokian Tyres планирует трудоустроить на новой площадке около 500 человек. По словам генерального директора компании Юкки Мойсио, завод должен будет стать "первым в отрасли с нулевым выбросом CO2".

"Производственное предприятие мирового класса в Европе - это ключевой шаг к получению дополнительных мощностей и созданию сбалансированной производственной платформы, так как мы начинаем строить новую Nokian Tyres без России", - отметил он.

28 октября Nokian Tyres сообщила о продаже "Татнефти" своего бизнеса в РФ, где она работала с 2005 года. Ориентировочно сумма сделки составит €400 млн.

В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" составляло около 20% от чистых продаж Nokian Tyres. В июне компания приняла решение о постепенном уходе с российского рынка из-за ситуации на Украине.