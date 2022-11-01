Чавушоглу сообщил о технических работах Минэнерго РФ и Турции по созданию газового хаба

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил во вторник, что Минэнерго РФ и Турции проводят техническую работу по созданию международного газового хаба.

"Проводится работа, по результатам которой станут понятны потребности. Это будет международный центр, к которому могут быть подключены международные газопроводы. В настоящее время по этому вопросу министерства двух стран проводят техническую работу. Наш МИД со своей стороны выясняет потребности в газе в Европе", - сказал Чавушоглу журналистам.