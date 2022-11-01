В Иркутской области за счет инфраструктурного кредита построят котельную и очистные

На эти цели регион получил инфраструктурный бюджетный кредит в сумме 1,9 млрд рублей

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Строительство комплексных очистных сооружений и котельной на биотопливе, на которые Иркутская область получила инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,9 млрд рублей, началось в городе Усть-Куте на севере региона, где планируется новое жилищное строительство. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного правительства.

"Строительство двух важных инженерных объектов началось в Усть-Куте. На территории микрорайона Новая РЭБ возводят котельную на биотопливе и комплексные очистные сооружения", - говорится в сообщении.

Подготовку проектной документации на оба объекта и прохождение необходимых экспертиз профинансировала Иркутская нефтяная компания, которая работает в Усть-Куте и строит там газохимический комплекс, а также новый район города. На само строительство регион получил инфраструктурный бюджетный кредит в сумме 1,9 млрд рублей.

"Новая обеспечивающая инфраструктура крайне важна для развития города, строительства нового жилья и комфортной жизни людей", - приводятся в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Так, строительство котельной позволит обеспечить теплом новый микрорайон. Ее мощности также будут рассчитаны на расширение жилого фонда уже существующего района, где планируется построить 15 тыс. кв. м жилья. Ввести в эксплуатацию теплоисточник и очистные должны в 2024 году.

В сентябре 2021 года Иркутской области были одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на 8,6 млрд рублей, а летом 2022 года власти РФ одобрили региону дополнительно еще почти 1 млрд рублей. Деньги направляют на пять проектов. Это проектирование теплового луча от ТЭЦ-10 в Ангарске до Иркутска и реконструкция канализационных очистных сооружений в Иркутске, строительство теплового луча и реконструкция трубопроводов в предместье Рабочем в Иркутске, реконструкция тепловой магистрали в Ангарске, строительство школы в Тайшете, строительство котельной на биотопливе и очистных сооружений в Усть-Куте.