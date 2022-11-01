В Молдавии заявили о риске зимой остаться без газа и электроэнергии

По словам президента Майи Санду, "Газпром" вдвое сократил поставляемый Молдавии объем газа, а в поставках электроэнергии из Приднестровья нет уверенности

БУХАРЕСТ, 1 ноября. /ТАСС/. Молдавия переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электроэнергии. Об этом заявила во вторник молдавский президент Майя Санду, выступая в парламенте Румынии, на международной конференции "Женщины-парламентарии Румынии и продвижение гендерного равенства как национальное обязательство".

"Из-за войны мы переживаем серьезный энергетический кризис и рискуем зимой остаться без газа и электроэнергии, - сказала она. - Для молдавских потребителей тариф на газ увеличился в шесть раз за последний год, и он в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством столь же серьезная".

По словам Санду, "Газпром" вдвое сократил поставляемый Молдавии объем газа, а в поставках электроэнергии из Приднестровья в будущем месяце нет уверенности. "Обеспечение страны электроэнергией это - каждодневный вызов", - подчеркнула она. "Хотя мы предпринимаем серьезные усилия по экономии, и кишиневское правительство пытается помочь людям с небольшими средствами, счета одной семьи достигают 70-75% от ее доходов".

"Эта энергетическая уязвимость порождает политический шантаж и вмешательство в демократию, внутреннюю и внешнюю политику", - утверждала Санду.