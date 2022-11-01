Композиты из переработанных покрышек применят при строительстве федеральных трасс

Основным поставщиком таких композитов станет компания "Новые технологии строительства"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Композитные материалы на основе переработанных резиновых покрышек будут широко использоваться при дорожном строительстве трасс федерального значения, сообщили во вторник в пресс-службе "Роснано". Основным поставщиком таких композитов - модификаторов асфальтобетона для Федерального дорожного агентства станет портфельная компания "Роснано" - "Новые технологии строительства".

"В 2023 году продукция компании будет использована при строительстве и реконструкции трасс федерального значения в Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областях. Также в следующем году ожидается расширение применения модификаторов на сети федеральных трасс в рамках меморандума, подписанного "Росавтодором" и Российским экологическим оператором. Он предполагает максимальное использование вторичных материалов при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте дорог федерального значения, повышения экономической эффективности дорожной деятельности и экологической безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Внедрение модификаторов асфальтобетона из вторсырья - часть программы перехода к экономике замкнутого цикла в рамках исполнения указа президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Также решения ООО "Новые технологии строительства" играют важную роль в реализации стартовавшего в 2019 году национального проекта "Безопасные качественные дороги". В числе его задач - повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, профилактика риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе за счет внедрения в дорожное строительство инновационных материалов и технологий.