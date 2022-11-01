СМИ: в ФРГ намерены ввести ограничения цен на газ в стране с 1 февраля

Цена на газ будет установлена на уровне 12 центов за киловатт-час

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии планирует ввести ограничения цен на газ с 1 февраля 2023 года - то есть на месяц раньше намеченного срока. Об этом во вторник сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, подготовленный Ведомством федерального канцлера.

По ее информации, подобная мера призвана облегчить нагрузку на граждан страны. При этом указывается, что экспертная комиссия предлагала ввести ограничения цен на газ с 1 марта. "Запрашивается обратная сила с 1 февраля 2023 года", - отмечается в документе федеральной канцелярии. Согласно предложению экспертной комиссии, потребители будут получать "регулярную ежемесячную помощь" в размере 80% от годового потребления. "Потребление за предыдущий год - это годовой прогноз потребления, на котором основан первоначальный взнос на сентябрь 2022 года", - констатируется в тексте.

Цена на газ для этого потребления будет установлена на уровне 12 центов за киловатт-час. Для централизованного теплоснабжения до 9,5 центов за киловатт-час. "Если граждане используют меньше газа или тепла, они могут еще больше сократить свои счета за газ, помимо послаблений, обеспечиваемых снижением цен на газ", - указывается в документе Ведомства федерального канцлера. "Это связано с тем, что нет необходимости выплачивать ежемесячную компенсацию за счет снижения цен на газ, даже если фактический объем потребления значительно ниже, чем 80% от потребления в предыдущем году. Это означает, что граждане экономят на каждом киловатт-часе газа по текущей высокой рыночной цене за киловатт-час, которая значительно превышает установленную цену в 12 центов за киловатт-час", - резюмируется в тексте.

Федеральное правительство выделяет €200 млрд на финансирование снижения цен на газ. Согласно проекту, средства также должны быть использованы для финансирования программы помощи нуждающимся. "Программы помощи должны финансироваться для сфер, в которых, несмотря на ограничение цен на электроэнергию и газ, существуют финансовые нагрузки, которые не могут быть компенсированы пострадавшими", - подчеркивается в документе. "Федеральное правительство выделяет на это в общей сложности €12 млрд", - заключается в тексте.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в сентябре инфляция в Германии ускорилась и достигла рекордных 10%. Бундесбанк в своем отчете предупредил, что германская экономика находится на пороге рецессии. Энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.