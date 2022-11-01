Путин поручил кабмину до 1 декабря рассмотреть вопрос об обнулении НДС для туроператоров

Кабмину также поручено рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии установленного предельного дохода до 300 млн рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря рассмотреть вопрос об обнулении НДС для туроператоров. Такое поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета от 6 сентября 2022 года и опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопрос об установлении ставки 0% по налогу на добавленную стоимость для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность; для организаций, предоставляющих гостиничные услуги, при условии реализации ими полного объема услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения", - говорится в тексте поручений. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 декабря 2022 года.

Кроме того, кабмину поручено рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии в целях применения упрощенной системы налогообложения установленного предельного дохода - до 300 млн рублей; предельной численности работников - до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств - до 250 млн рублей. Срок рассмотрения - также до 1 декабря 2022 года.

Помимо этого, правительству предписано рассмотреть возможность применения физическими лицами специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" при осуществлении деятельности по сдаче в аренду объектов коммерческой недвижимости, оборудованных для размещения туристов.