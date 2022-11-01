ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября

По данным СКЦ, 1 ноября было проведено 36 инспекций находящихся в турецких водах судов

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на среду, 2 ноября. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября", - говорится в сообщении.

В СКЦ отметили, что во вторник было проведено 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.

"Секретариат ООН подчеркивает, что движение судов и их инспекции, осуществляемые после приостановки участия России в СКЦ, это временные и экстренные меры. Координатор ООН в Черноморской инициативе Амир Абдулла в тесном сотрудничестве и консультациях с турецкой делегацией в СКЦ прилагает все усилия для возобновления участия в его работе всех сторон. СКЦ может осуществлять свой мандат наилучшим образом при полном и активном участии всех четырех делегаций", - указывается в сообщении.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".