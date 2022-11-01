Путин дал поручения по возрождению исторических усадеб в России

Также президент потребовал от кабинета министров "обеспечить ведение реестра населенных пунктов, имеющих высокий туристский потенциал"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Возрождением исторических усадеб в России займется специальная межведомственная комиссия. Такое поручение дал кабинету министров президент Владимир Путин.

"Правительству РФ обеспечить создание межведомственной комиссии в целях комплексного решения вопросов, касающихся возрождения исторических усадеб, их приспособления для оказания гостинично-туристских услуг и осуществления гостинично-туристской деятельности на прилегающих территориях", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля.

Также Путин потребовал от кабинета министров "обеспечить ведение реестра населенных пунктов, имеющих высокий туристский потенциал, разработку и реализацию комплекса мер по созданию объектов туристической инфраструктуры в таких населенных пунктах". "При формировании программ развития туристских макрорегионов предусмотреть включение в эти программы туристского проекта "Серебряное ожерелье России", реализуемого в регионах Северо-Западного федерального округа", - распорядился глава государства.

Правительству надлежит разработать и утвердить программу "развития туристских троп, предусмотрев в ней создание не менее тысячи туристских троп и обеспечение их объектами сопутствующего сервиса".

Отдельно президент выделил тему развития туризма с использованием внедорожных мототранспортных средств. Так, кабинету министров предстоит определить понятие "трасса для внедорожных мототранспортных средств" и требования к ее содержанию и эксплуатации. Правительство также займется вопросами обеспечения допуска к управлению внедорожными мототранспортными средствами на основании водительских удостоверений, оптимизации и повышения эффективности государственного контроля в области туризма с использованием внедорожных мототранспортных средств.