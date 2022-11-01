В России может появиться программа патриотического и общественно полезного туризма

Рассмотреть вопрос о формировании программы поручили Росмолодежи при участии Минпросвещения России, Минобрнауки России и другим профильных органов власти

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил решить, стоит ли объединить разные молодежные проекты в единую программу патриотического и общественно полезного туризма. Как сообщается во вторник на сайте Кремля, такое решение предложено по итогам прошедшего в сентябре заседания президиума Госсовета.

"Рассмотреть вопрос о формировании программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма путем консолидации успешных молодежных проектов и программ, в том числе проекта "Больше, чем путешествие", программы молодежного и студенческого туризма, программы мобильности волонтеров, иных аналогичных проектов и программ", - говорится в одном из пунктов.

Сделать это поручено Росмолодежи при участии Минпросвещения России, Минобрнауки России и другим профильных органов власти.

Они должны также представить предложения по реализации подобной программы, в том числе по определению источников финансирования и созданию единого оператора для методического и организационного сопровождения. Доклад по этой теме глава государства ждет до 1 декабря 2022 года.