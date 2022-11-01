"Уралхим" отправит первую гуманитарную партию удобрений из портов ЕС в Малави

По словам гендиректор ОХК "Уралхим" Дмитрия Коняева, компания готова в качестве гуманитарной помощи поставить Африке 240 тыс. тонн удобрений, оказавшихся заблокированными в портах Европы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Группа "Уралхим-Уралкалий" намерена поставить первую гуманитарную партию удобрений из портов ЕС в африканскую Малави, сообщил ТАСС гендиректор ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев. По его словам, компания готова в качестве гуманитарной помощи поставить Африке 240 тыс. тонн удобрений, оказавшихся заблокированными в портах Европы, обсуждает при участии ООН снятие с них блока.

"Да, мы можем подтвердить планируемую поставку минеральных удобрений группы "Уралхим-Уралкалий", которые на какое-то время оказались заблокированы в европейских портах. Их непосредственным поставщиком выступит Uralkali Trading SIA", - сказал он.

Размер партии комплексного удобрения азофоска составит около 20 тыс. тонн, уточнил он. "По планам, первая партия из портов ЕС направится в Малави, где сложилась непростая ситуация в сельском хозяйстве", - добавил Коняев.

"Мы планируем дальнейшие безвозмездные поставки наших минеральных удобрений на африканский континент. В максимально короткий срок мы готовы передать около 240 тыс. тонн удобрений, которые остаются на складах Европы. При участии ООН ведем переговоры о снятии с них блока",- сказал Коняев.

По его словам, компания предоставляет удобрения нуждающимся странам Африки бесплатно в рамках своей гуманитарной миссии на континенте и в соответствии с целью ООН по ликвидации голода, обеспечении продовольственной безопасности и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства.

Накануне генеральный директор Организации ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен заявила, что первый груз российских удобрений "Уралхима" из портов Европы планируется отправить в Африку в первую неделю ноября.