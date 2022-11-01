В Киеве экстренно отключили энергоснабжение в четырех районах до конца дня

Речь идет об отключении электричества в Оболони, Виноградаре, Минском массиве и Куреневке

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение в четырех районах Киева было экстренно отключено из-за ремонтных работ до конца дня. Об этом сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК.

"В связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии мы вынуждены применить экстренное отключение электричества в Оболони, Виноградаре, Минском массиве и Куреневке на время ремонта. <...> Ориентировочное время выполнения работ и отключения - до конца дня. Отмечаем - это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В понедельник утром из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Киеве 80% потребителей оказались без водоснабжения и 350 тыс. квартир остались электричества. К вечеру была восстановлена подача воды в левобережной части города. Без воды оставались 40% потребителей, без света - 270 тыс. квартир. Во вторник утром мэр города Виталий Кличко заявил, что подача воды и электроснабжение восстановлены, однако вводятся отключения, поскольку дефицит в энергосистеме значителен.