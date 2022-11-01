Минпромторг: новые требования оборота маркированной воды не отразятся на ее доступности

По данным Центра развития перспективных технологий, всего в обороте упакованной воды участвуют около 150 тыс. компаний

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новые требования к участникам оборота упакованной воды, которые вступили в силу 1 ноября, не отразятся на ее доступности на полках магазинов. Об этом во вторник заявили в пресс-службе Минпромторга.

"С 1 ноября участники оборота упакованной воды должны будут передавать сведения об обороте (упакованной воды) в разрезе кода товара и его количества с использованием электронного документооборота (ЭДО). <…> Важно отметить, что вступление в силу новых требований никак не отразится на доступности продукции на полках магазинов", - говорится в сообщении.

Всего в обороте упакованной воды, по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки, участвуют около 150 тыс. компаний. На подготовку к новым требованиям у них было более полутора лет, отметили в Минпромторге.

В министерстве также сообщили, что аналогичные требования, с которыми отрасль успешно справляется, уже действуют для другой товарной группы - молочной продукции. "Розничные магазины, которые уже используют ЭДО, должны будут всего лишь подключить товарную группу "Вода" в личном кабинете "Честного знака". Если компания по какой-то причине еще не использует ЭДО, то донастройка необходимых процессов не займет много времени", - пояснили в министерстве.

Специально для того, чтобы сократить издержки малого и среднего бизнеса на подключение к системе, разработан бесплатный сервис электронного документооборота "ЭДО.лайт", который доступен в личном кабинете на платформе "Честный знак". Как сообщили в пресс-службе, его внедрение занимает несколько часов.

О цифровой маркировке

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. С 1 декабря прошлого года она стала обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для прочих категорий питьевой воды.

В настоящее время цифровая маркировка также распространяется на молочную продукцию, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.