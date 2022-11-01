Путин поручил рассмотреть создание ресурсного центра подготовки кадров для туризма

Правительству необходимо представить доклад в срок до 1 апреля 2023 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании федерального ресурсного центра подготовки кадров для туристической отрасли на базе одного из вузов. Как сообщается во вторник на сайте Кремля, такое решение предложено по итогам прошедшего в сентябре заседания президиума Госсовета.

"Рассмотреть вопрос о создании федерального ресурсного центра подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства на базе одной из профильных образовательных организаций высшего образования", - отмечается в сообщении.

Правительству необходимо представить доклад в срок до 1 апреля 2023 года. Кроме того, кабмину в целях кадрового обеспечения организаций туристской индустрии поручено представить предложения по уточнению перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, предусмотрев дополнение указанных перечней направлениями подготовки "Индустрия питания (шеф-повар)" и "Событийная индустрия (ивент-менеджер)".

Правительству также поручено предусмотреть соотнесение специальностей и направлений подготовки, предусмотренных указанными перечнями, с профессиями и специальностями в сфере гостеприимства, туризма и сервиса, предусмотренными перечнями профессий и специальностей среднего профессионального образования, в целях обеспечения преемственности профессий.

Согласно поручению президента, кабмин должен рассмотреть вопрос о разработке и утверждении отраслевой рамки квалификаций для туристской индустрии в целях описания и структурной классификации квалификаций, отвечающих современным требованиям индустрии туризма и гостеприимства. В срок до 1 декабря 2022 года правительство должно предоставить предложения по поощрению за достижения в сфере туризма, включая учреждение государственных наград и (или) почетных званий, а также знаков отличия для граждан.