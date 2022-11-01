Путин поручил рассмотреть возможность строительства дороги от Архыза к Красной Поляне

Поручения даны правительству совместно с МВД и ФСБ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МВД и ФСБ рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами "Архыз" (Карачаево-Черкесская Республика) и "Красная Поляна" (Краснодарский край), сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами "Архыз" (Карачаево-Черкесская Республика) и "Красная Поляна" (Краснодарский край)", - говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою, Минэкономразвития, Минтрансу и другим заинтересованным министерствам и ведомствам проработать вопрос организации транспортного сообщения между курортами горного кластера Сочи, курортами "Лагонаки" в Адыгее и "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Для прямого транспортного сообщения между горными курортами Сочи и курортом "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике будет проработано строительство железнодорожной ветки, сообщил вице-премьер.