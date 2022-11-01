Экспорт нефти из России сократится на 1 млн баррелей в день зимой

Исполнительный директор лондонского отделения Vitol Рассел Харди считает, что Россия добилась прогресса в обходе санкций в отношении ее нефти, поставляемой морским путем

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор лондонского отделения Vitol Рассел Харди считает, что экспорт нефти из России снизится на 1 млн баррелей в день предстоящей зимой. Об этом во вторник сообщает газета Financial Times.

Харди считает, что Россия добилась прогресса в обходе санкций в отношении ее нефти, поставляемой морским путем. Однако, по его мнению, экспорт все же может снизиться до 1 млн баррелей в день этой зимой, сообщает газета. "Мы думаем, что решения логистических проблем [России] улучшаются, они справляются с проблемами. Но удалось ли им решить все проблемы, мы не знаем", - заявил Харди газете.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. Согласно изложенной руководителем американского финансового ведомства информации, Запад пытается "сдержать в максимально возможной степени рост цен на энергоносители, на продовольствие" в условиях нынешних глобальных потрясений и одновременно ограничить доходы российского бюджета от экспорта топлива, чтобы подорвать способности Москвы по ведению специальной военной операции на Украине.

Между тем, как подчеркнул президент России Владимир Путин, Россия не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России - это "шулерские уловки" и "беспардонный шантаж", отметил Путин. Кроме того, он предупредил, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.