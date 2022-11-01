Кубань получила 5,5 млрд рублей на поддержку АПК из федерального бюджета в 2022 году

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, средства помогли собрать рекордный урожай пшеницы в крае - 10,7 млн тонн

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс Краснодарского края получил 5,5 млрд рублей из федерального бюджета в 2022 году, что помогло собрать рекордный урожай пшеницы в регионе, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

"С урожаем закончили, собрали все?" - задал вопрос Путин в начале встречи.

"Сегодняшний урожай - это в первую очередь [результат поддержки] из федерального бюджета. В сегодняшних условиях важно, чтобы Кубань оставалась житницей страны, гарантом продовольственной безопасности. И 5,5 млрд рублей - это федеральная поддержка агропромышленного комплекса края. И сейчас мы можем говорить о том, что это высокотехнологичный агропромышленный комплекс, высокотехнологичное сельское хозяйство. И, как результат, пусть и небольшой, но в этом году опять рекорд по сбору пшеницы", - продолжил Кондратьев.

Он добавил, что в регионе было собрано 10,7 млн тонн пшеницы. "И здесь очень важно, что мы говорим не только о количестве, но и о качестве пшеницы. 85% - твердая пшеница, из которой можно печь хлеб", - добавил Кондратьев. Всего же, по словам губернатора, было собрано 15,1 млн тонн различных культур.

Путин поздравил Кондратьева и всех сельскохозяйственных работников края с таким результатом. "Краснодарский край у нас всегда не просто в лидерах. Он задает темп, стандарты, показывает планку, к которой всем нам нужно стремиться. Это у вас получается очень здорово", - добавил президент.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, эксперты называют Кубань гарантом продуктовой безопасности страны. В 2021 году в крае собрали 12,4 млн тонн зерновых культур, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.