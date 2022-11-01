ЕС выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы

Также Евросоюз предоставил Киеву энергооборудование

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил "энергооборудование на миллионы евро". Об этом сообщила во вторник Еврокомиссия в распространенном в Брюсселе заявлении по итогам визита в Киев еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

"Россия интенсивно и прицельно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в последние недели и месяцы это затронуло до 30% энергетической системы страны. ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен. В дополнение к оборудованию ЕС выделил €25,5 млн, чтобы покрыть экстренные нужды [местной энергосистемы] через Фонд поддержки энергетики Украины, который создала Еврокомиссия. Целевая кампания по мобилизации дальнейшей поддержки со стороны частного сектора будет в ближайшие дни запущена совместно Еврокомиссией и Министерством энергетики Украины", - говорится в документе.

В Киеве еврокомиссар Симсон встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром энергетики Германом Галушенко, а также приняла участие в заседании Совета по энергодиалогу ЕС - Украина и в первом заседании Международного консультационного энергетического форума для Украины. В ходе визита Симсон получила от Зеленского орден князя Ярослава Мудрого 3-й степени.

Тема оказания экстренной помощи для поддержки энергетической инфраструктуры Украины стала новой для Совета по энергодиалогу ЕС - Украина. Летом этого года основным проектом совета было налаживание украинского экспорта электричества в страны ЕС. Это должно был позволить несколько смягчить энергетический кризис в Европе в осенне-зимний период и обеспечить поступления Киеву экспортной прибыли. Для расширения украинского энергоэкспорта особенно благоприятные условия сложились в мае - июне, когда Украина потеряла ряд крупных энергоемких промышленных объектов, что создало избыток электроэнергии в стране.