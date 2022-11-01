На Украине запретили ввоз коньяка, не соответствующего требованиям ЕС о наименованиях

Термин "коньяк" является защищенным географическим наименованием

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Украины запретили с 1 ноября импорт коньяка из третьих стран, который не соответствует техническим требованиям Евросоюза для использования этого наименования. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"С 1 ноября прекращается импорт на Украину иностранной продукции с этикетками "Cognac" или "Коньяк", которая не соответствует техническим условиям для этого наименования, в соответствии с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В министерстве пояснили, что соглашение с ЕС предусматривает защиту некоторых географических наименований, в том числе "коньяка", на территории Украины. В связи с эти использование названия "коньяк" для продукции из третьих стран, не соответствующей установленным условиям производства напитка, с 1 ноября запрещается на Украине.

Требование об отказе от названия "коньяк", содержащееся в соглашении, обусловлено тем, что термин является защищенным географическим наименованием, использовать которое, согласно действующим в ЕС правилам, можно только для продукции, произведенной во французском департаменте Шаранта, где находится город, в честь которого и стали называть напиток.