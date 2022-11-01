Турция заявила, что продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений из РФ

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что сухогрузы под флагом республики продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Анкара продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений из российских портов, сообщил во вторник журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Российская сторона продолжает переговоры с ООН по поводу выхода зерна, продуктов питания и удобрений из российских портов. Мы продолжаем свои усилия, чтобы внести вклад в это дело и эффективно выполнять роль посредника", - отметил министр.

Он добавил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия РФ в зерновой сделке. "По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов с турецкими флагами. Они продолжат выходить", - подчеркнул глава Минобороны Турции.

Акар также выразил уверенность в том, что реализация зерновой сделки будет продолжена. "Прогресс в этом направлении продолжается. Оценивая имеющиеся данные, полагаем, что это соглашение будет продолжено", - сказал он.

При этом Акар выразил мнение, что "важно не путать отгрузку зерна с условиями конфликта". "Мы донесли до наших собеседников эту мысль, что если мы будем рассматривать эти два вопроса отдельно, то будет легче решить инцидент. Мы неоднократно говорим всем сторонам, что для того, чтобы не сорвать перевозку зерна, необходимо избегать деструктивных мер, неправильных действий, провокаций, и все должны быть чувствительны в плане безопасности зернового коридора. Мы надеемся, что зерно будет загружаться из украинских портов, транспортироваться по обозначенному коридору, совместно контролироваться в Стамбуле и так далее, как и в прошлом", - добавил он.

Он также вновь заявил, что ряд других вопросов может быть решен по аналогии с зерновым коридором. "Зерновой механизм имеет особую особенность с точки зрения открытия дороги к миру. Это хороший пример того, что не только отгрузка зерна, но и стороны могут решить некоторые проблемы путем переговоров. Используя эту модель, мы искренне желаем, чтобы прекращение огня и путь к миру были открыты в ближайшие дни и чтобы этот конфликт между двумя странами, которые являются нашими соседями по Черному морю, завершился мирными путями и методами", - полагает глава Минобороны Турции.

По его словам, Турция ожидает от России ответа по ситуации вокруг зерновой сделки в ближайшие два дня. "Между сторонами существует договоренность о том, что из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи. Господин [министр обороны РФ Сергей] Шойгу продолжает переговоры со своими властями в рамках предоставленной нами информации. Мы ожидаем от них ответа сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам, что эти мероприятия не должны быть сорваны, не должны вызывать никаких проблем, и мы не должны снова возвращаться к началу", - сказал он.

По мнению Акара, зерновое соглашение "выгодно всем сторонам и его ухудшение будет неприятным для всех сторон". "Мы хотим, чтобы это соглашение продолжало действовать и перевозки зерна были сохранены. В этом смысле мы заявили, что выполнили и выполним свою часть работы", - добавил он.

Ранее во вторник лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась зерновая сделка и были обозначены условия ее возобновления. Путин обратил внимание турецкого коллеги на то, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была. Президент РФ также заявил своему визави, что за три месяца действия этих договоренностей по вывозу украинского зерна так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам.