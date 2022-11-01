Посол в РФ: Таиланд может вскоре начать прием карт "Мир" у российских туристов

По словам Сасивата Вонгсинсавата, это послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между двумя странами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Таиланд надеется, что платежная система "Мир" вскоре заработает в стране. Об этом заявил ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

"Мы надеемся, что вскоре платежная система "Мир" или альтернативные варианты заработают, и это послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между двумя нашими странами", - сказал он.

При этом посол отметил, что стороны ведут диалог по реализации этого проекта. "К сожалению, текущая финансовая ситуация и действующие ограничения задержали реализацию этого проекта. Несмотря на эти сложности, тайские и российские поставщики услуг находятся в контакте, чтобы найти альтернативные решения по этой теме", - указал дипломат.