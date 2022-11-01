Маск предложил ввести плату в $8 в месяц за верификацию аккаунта в Twitter

При этом предприниматель подчеркнул, что цена должна быть скорректирована с учетом паритета покупательной способности в каждой стране

ТАСС, 1 ноября. Американский предприниматель Илон Маск, являющийся новым владельцем компании Twitter, во вторник предложил ввести плату в $8 в месяц за голубой значок, доказывающий подлинность учетной записи в одноименной соцсети.

"Нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для тех, у кого есть или отсутствует голубая метка, - это чушь собачья. Власть народу! Голубой [значок] за $8 в месяц", - написал Маск в Twitter. При этом предприниматель подчеркнул, что цена должна быть скорректирована с учетом паритета покупательной способности в каждой стране.

Как пояснил Маск, такая платная подписка позволит публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи, вдвое сократить количество рекламы на платформе, а также обеспечит приоритет учетной записи в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам. По словам нового владельца Twitter, предложенная им опция "уничтожит ботов". Так, верифицированная учетная запись будет заблокирована в том случае, если аккаунт будет замешан во вредоносной активности, связанной со спамом или мошенничеством.

Кроме того, Маск заявил, что для аккаунтов публичных фигур будет дополнительно использоваться специальная маркировка, подобная той, что уже сейчас есть у учетных записей политиков.

После верификации - проверки подлинности страницы - рядом с именем пользователя появляется значок голубого цвета. По правилам платформы, для прохождения проверки страница должна быть активной и "связанной с хорошо известным человеком или брендом".

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter. В понедельник интернет-портал The Verge со ссылкой на источники сообщил, что Twitter собирается повысить плату для владельцев верифицированных страниц в одноименной соцсети с $4,99 до $19,99 в месяц.