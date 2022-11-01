В Мурманской области сформировали бюджет на 2023 год с дефицитом в 11,8 млрд рублей

Доходы региона ожидаются в размере 106,857 млрд рублей, а расходы - в размере 118,677 млрд рублей

МУРМАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Бюджет Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сформировали с дефицитом в 11,8 млрд рублей, доходы спрогнозированы в объеме 106,857 млрд рублей, расходы - 118,677 млрд рублей. Проект бюджета внесен во вторник в Мурманскую областную думу и опубликован на сайте Минфина региона.

"Законопроект предусматривает приоритизацию расходов с учетом достижения национальных целей развития страны, плана приоритетных направлений развития и безусловного исполнения всех принятых обязательств, реализации первоочередных задач, поставленных в указах президента Российской Федерации, и скорректирован исходя из текущей экономической ситуации на фоне изменения геополитической обстановки в мире", - говорится в пояснительной записке к проекту закона об областном бюджете на 2023 год.

Прогнозируется, что налоговые доходы региона возрастут на 3,1% - до 91,546 млрд рублей, безвозмездные поступления составят 15,311 млрд рублей. Дефицит составит 11,8 млрд рублей, или 13% от собственных налоговых и неналоговых доходов области. Госдолг региона на 1 января 2024 года достигнет 32,988 млрд рублей, или 36% от собственных доходов области. В его структуре 17,150 млрд рублей составят коммерческие кредиты, 14,238 млрд - бюджетные кредиты, в том числе инвестиционные бюджетные кредиты на 3,2 млрд рублей.

По словам губернатора Андрея Чибиса, 60% областного бюджета на 2023 год предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. "Бюджет сохраняет социальную направленность - 60% предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Отдельный акцент мы сделали на здравоохранении - в первую очередь для проведения серьезной работы по модернизации первичного звена. Помимо обеспечения деятельности медучреждений и закупки лекарств, дополнительно 750 млн рублей направим на приобретение оборудования и мебели", - привела пресс-служба слова губернатора.

Глава региона также сообщил, что в проекте бюджета увеличены расходы на образование, в том числе для того, чтобы подорожавшее школьное питание оставалось доступным для детей. В будущем году заложены средства на ремонт трех школ - двух в Североморске и одной в Кандалакше; а также на строительство двух новых современных школ в Мурманске. Местным бюджетам будет направлено около 1 млрд рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 300 млн рублей предусмотрено на обновление парка троллейбусов и автобусов. Более 800 млн рублей заложено на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств.

С учетом принятых поправок доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 104,553 млрд рублей, расходы - 137,131 млрд рублей, дефицит - 32,578 млрд, который планировалось покрывать за счет бюджетных и коммерческих кредитов.