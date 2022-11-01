Саудовская ACWA Power реализует в Египте проект в сфере энергетики мощностью 10 ГВт

Проект находится на стадии разработки и требует проведения технических исследований

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Саудовская энергетическая компания ACWA Power подписала во вторник с египетской стороной меморандум, предполагающий реализацию проекта в сфере энергетики с установленной мощностью 10 ГВт. Об этом сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии на своем сайте.

В церемонии подписания соглашения в Эр-Рияде приняли участие глава Минэнерго королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер. По данным саудовского ведомства, проект находится на стадии разработки и требует проведения технических исследований до заключения окончательного контракта.

Египетский и саудовский коллеги во время встречи "обсудили ход работ по соединению электросетей двух стран, сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, работу над подготовкой меморандума о взаимопонимании в области электроэнергии, возобновляемых источников энергии и зеленого водорода", сообщает Минэнерго Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия является одним из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Египта. За последние годы ее компании вложили египетскую экономику более $32 млрд.

Египет, как заявлял президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, стремится стать центром возобновляемой энергии за счет диверсификации и расширения источников производства зеленого водорода, солнечной энергии и энергии ветра. В 2020 году 78% проектов в сфере возобновляемой энергетики пришлось на развитие ветроэнергетики в районе Суэцкого канала на побережье Красного моря, а 22% - на проекты в солнечной энергетике.